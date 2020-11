Il match di domenica tra Lazio e Udinese sarà diretto dal Sign. Aureliano. Il fischietto di Bologna arbitrerà per la 22‘ volta in Serie A, ha già arbitrato i bianconeri in due occasioni in campionato: una vittoria(Udinese–Benevento 2-0, 10 dicembre 2017) ed un pareggio(Chievo–Udinese 0-0, 5 febbraio 2017).