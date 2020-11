Il match di domenica tra Udinese e Genoa sarà diretto dal Sign. Gianpaolo Calvarese. Il fischietto di Teramo arbitrerà per la 144‘ volta in Serie A. Calvarese ha arbitrato l’Udinese per 15 volte, e i bianconeri contano 5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima volta che Calvarese ha diretto i friulani è stato nella stagione 2018-19 in occasione del match contro la Lazio all’Olimpico, vinto dai biancocelesti per 2-0.