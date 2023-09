Udinese-Fiorentina / Ecco le scelte di mister Vincenzo Italiano

Mister Vincenzo Italiano si avvicina assieme alla sua Fiorentina alla sfida di campionato contro l'Udinese di questa domenica pomeriggio. La squadra viola è pronta per un match che non sarà affatto semplice, visti i tanti impegni ravvicinati e soprattutto la grande voglia dell'Udinese di tornare a vincere.

Le scelte di Italiano

Il tecnico ex Spezia ha deciso quale sarà la sua formazione. In porta ci andrà Terracciano. La coppia di centrali sarà composta da Ranieri e Martinez Quarta. I due laterali, invece, saranno Dodo e Parisi (riposo per capitan Biraghi). A centrocampo esorido per Maxime Lopez, assieme a lui Mandragora e Bonaventura. In attacco il tridente sarà formato da Kouamé, Brekalo e Nzola.