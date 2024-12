Udinese – Ekkelenkamp sempre più in auge: Runjaic lo conferma titolare

Il centrocampista sta conquistando il suo spazio e sa come mettersi in mostra. Reduce da buone prestazioni, Runjaic gli affida la titolarità

Lorenzo Focolari Redattore 17 dicembre 2024 (modifica il 17 dicembre 2024 | 16:30)

In un momento in cui la squadra è decimata dagli infortuni servono delle certezze a cui affidarsi. Sembra che Runjaic abbia trovato un giocatore che garantisce qualità e affidabilità. Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista olandese classe 2000, è alle prese con la prima stagione in maglia bianconera ma si è già ritagliato il suo spazio tra le fila del centrocampo.

Complici gli infortuni di Lovric e Payero, mister Runjaic non ha avuto dubbi sulla sua titolarità. Fino ad adesso Ekkelenkamp è stato utilizzato in 12 partite di campionato e sfortunatamente non sono ancora arrivati goal e assist come la scorsa stagione ad Anversa ( 5 goal e 1 assist ).

Nonostante ciò, sono diversi i fattori che colpiscono di questo ragazzo. Ha una buona capacità di lettura degli spazi in cui inserirsi, pertanto si fa trovare spesso in area di rigore. Sa offrire soluzioni di passaggio interessanti e ha un buon livello di corsa con il giusto cambio di passo.