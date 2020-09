Udinese, “El Topa” Forestieri è pronto per la Serie A

Notizie Udinese

ROMA – Uno dei colpi di mercato messi a segno dall’Udinese in questa campagna trasferimenti, risponde al nome di Fernando Forestieri. L’attaccante è nato a Rosario in Argentina, città che ha dato i natali anche a Leo Messi, e ha origini italiane. Nel corso della sua carriera ha mosso i primi calci nel settore giovanile del Boca Juniors fin quando nel 2005, all’età di 15 anni, non si è accorto di lui il Genoa che ha deciso per primo di portarlo in Italia. Da lì in poi si sono susseguiti una serie di prestiti tra Serie A e campionati minori dove non è riuscito a brillare come ci si aspettava da lui. Nel corso della sua carriera ha militato anche nella fila dell’Udinese, senza mai scendere in campo se non una volta a venti anni in Coppa Italia. Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti e ora Forestieri, alla soglia dei trentuno anni, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. In campo dà il meglio di sé come seconda punta o come trequartista. I suoi ex compagni di squadra lo hanno soprannominato “El Topa”, ovvero la femmina del topo.