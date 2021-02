Udinese Esports scelti due nuovi gamers

Ecco i comunicati dell'Udinese presente al Draft & Media day della eSerieATIM a Milano

UDINE - Con un comunicato sul proprio sito internet, l'Udinese ha ufficializzato Loris Gambaretto come nuovo Pro Player del club per Espors PES. Ecco il comunicato ufficiale:"Secondo giorno a Milano per il Draft e Media Day organizzato dalla Lega Serie A . Oggi è stato il turno dei teams eFootball PES. Grazie ad una buona posizione nel Draft ottenuta tramite sorteggio, nel gruppo PES di Udinese Esports composto da Edoardo Sbroggiò “Imbaedo1” e Yuri Bacoli “YuriFutsal10 ”, si è aggiunto Loris Gambaretto “Lorisgambare77o ” . Il nuovo innesto andrà a rinforzare un team già competitivo.Come successo nella giornata precedente in occasione del Draft del gruppo FIFA, anche nella giornata odierna oltre al Draft si è svolto il Media Day. In tale occasione i pro-players, dopo aver posato per degli scatti fotografici, hanno potuto confrontarsi con i loro prossimi avversari con cui si contenderanno la eSerieATIM. I team sono al completo, è il momento di cominciare".

L'Udinese ha ufficializzato i suoi gamers. Ecco il comunicato ufficiale del club friulano: "Sono stati due giorni intensi per il team FIFA ed eFootballPES di Udinese Esports al Draft & Media Day organizzato dalla Lega Serie A nei giorni 2 e 3 febbraio 2021 presso gli studi Infront di Milano. Ieri è stato protagonista il nuovo innesto del team FIFA, Renato Criscuolo in arte “Renitubers” che andrà ad unirsi al Pro-Player Riccardo Nordio “Dastardy27”. Durante l’evento, è stato proprio Dastardly27 a consegnare sul palco la maglia dell'Udinese Esports al suo nuovo compagno di team. Oggi si è svolto il Draft per il team eFootball PES. Il team di Udinese Esports, godendo di un buon sorteggio al Draft, è riuscito ad aggiudicarsi Loris Gambaretto, nickname “Lorisgambare77o”. Il nuovo Pro Player andrà ad unirsi ai compagni Edoardo Sbroggiò “Imbaedo1” e Yuri Bacoli “YuriFutsal10”, già presenti nel team di Udinese Esports. In entrambe le giornate, oltre al Draft, si è svolto il Media Day. Tale evento ha dato la possibilità a tutti i team di posare per delle riprese e scatti fotografici. Inoltre, tale occasione è stata molto importante poichè, ha dato al possibilità ad i Pro Players di conoscere personalmente i prossimi avversari con cui si contenderanno la eSerieATIM a partire da metà marzo. Udinese Esports è particolarmente soddisfatta in quanto 4 players su 5 provengono dal progetto eAcademy e anche Edoardo Sbroggiò, l’unico a non essere uscito da tale progetto, è comunque stato selezionato tramite un torneo realizzato alla Dacia Arena a febbraio 2020. Tutto ciò sottolinea la bontà del progetto, che contribuisce a incrementare il numero dei nuovi Pro player nel mondo degli eSports."