Udinese-Feralpisalò | Alla Dacia Arena termina 2-1: friulani ai sedicesimi!

I bianconeri scendono in campo contro il club lombardo per l'esordio ufficiale della formazione di mister Sottil: tutto il commento live!

Dopo la fine del ritiro austriaco e la doppia sfida contro il Chelsea (entrambi i match stravinti dai Blues, ovviamente), l'Udinese scende in campo contro la Feralpisalò. Nella scorsa stagione il club tedesco ha chiuso il Girone A di Serie C al terzo posto con 69 punti conquistati in 38 giornate di campionato. La sfida odierna sarà valida per il primo turno di Coppa Italia. Sarà anche l'esordio ufficiale di mister Sottil sulla panchina bianconera e sarà nel suo stadio, quello che lo ha reso celebre da calciatore proprio tra le fila del club friulano. Considerando il livello degli avversari, il match sembrerebbe totalmente alla portata dei bianconeri, ma non è da escludere che il club lombardo possa dire la sua dopo la bella vittoria contro il Sudtirol nei preliminari di Coppa Italia. La partita inizierà 18:00 presso la Dacia Arena. Sarà visibile in esclusiva su Italia 1, ma sarà possibile seguirlo anche su Mondoudinese.it attraverso news e approfondimenti in tempo reale. Come di consueto, al termine del match, pubblicheremo le pagellee le interviste dei protagonisti della gara.

Riassunto primo tempo

Nei primi minuti di gioco i bianconeri hanno totalmente il pallino del gioco, ma non riescono a sbloccare il match. Al 10' Success subisce fallo in area di rigore e Cosso fischia. 1-0: la sblocca Deulofeu su calcio di rigore. Al 21' si vedono anche i lombardi in zona d'attacco, con un insidioso calcio di punizione parato da Silvestri. Al 33' i lombardi pareggiano i conti con Cernigoi ma l'arbitro, con l'aiuto del Var, annullano la rete per fuorigioco. Sul finale di primo tempo la Feralpisalò prende coraggio e si fa vedere molto in area di rigore bianconera, ma l'Udinese sa soffrire nel momento più complicato e riesce a gestire il vantaggio. Al 46', dopo un minuto di recupero, Cosso manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Riassunto secondo tempo

Il secondo tempo riparte come la prima frazione di gioco. L'Udinese gestisce il vantaggio senza rischiare e la Feralpisalò attende eventuali errori da parte dei bianconeri per ripartire in contropiede. 2-0: al 64', dopo un'ottima ripartenza dei friulani, Deulofeu scarica per Success che deve solo appoggiare la palla in rete. 2-1: al 67' lancio lungo della Feralpisalò, Siligardi non ci pensa due volte e calcia al volo da fuori area. Silvestri non può nulla, i lombardi accorciano le distanze. Nel minuti successivi i bianconeri gestiscono il vantaggio dando l'occasione ai lombardi di pareggiare diverse volte. Al 94', dopo 4 minuti di recupero, arriva il triplice fischio di Cosso. Il match termina sul punteggio di 2-1, con i bianconeri che passano ai sedicesimi di finale e sfideranno la vincente tra Monza e Frosinone. Ma non finisce qui. Abbiamo stilato anche le nostre pagelle: siete d'accordo con noi? <<<