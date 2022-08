Udinese-Feralpisalò | Post-partita: le parole di Success

I bianconeri sono scesi in campo per l'esordio ufficiale della stagione contro il club lombardo: il commento dei protagonisti del match

Isaac Success

Si è conclusa il match di Coppa Italia tra Udinese e Feralpisalò. Nonostante i pronostici parlassero di una partita totalmente in favore dei bianconeri, il club lombardo si è reso molto pericoloso nel corso di questo match, combattendo dal primo all'ultimo minuto di gioco. Il primo tempo è terminato sul punteggio di 1-0 in favore del club di casa. Nella seconda frazione di gioco i friulani raddoppiano, ma la Feralpisalò riesce ad accorciare le distanze segnando il gol del 2-1. A marcare le reti della partita sono stati Success e Deulofeu per la compagine bianconera, Siligardi per i Leoni del Garda. Al termine della partita, i protagonisti hanno rilasciato delle dichiarazioni riguardo la prestazione odierna.