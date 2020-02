Udinese – Fiorentina, alle 12 il consiglio federale per la decisione sul rinvio

Ad oggi la sfida tra Udinese e Fiorentina, in programma sabato 29 febbraio alle ore 18 è da considerarsi rinviata. Secondo quanto riporta Sportmediaset, in accordo con il Ministero della Salute, la regione Friuli Venezia Giulia ha emesso un comunicato per la sospensione di tutte le manifestazioni di carattere pubblico in programma da oggi e fino all’ 1 marzo. Alle 12 ci andrà in scena il consiglio Federale al quale parteciperanno il prof. Paolo Zeppilli, il prof. Andrea Ferretti e il dott. Carmine Costabile, nonché il prof. Roberto Cauda, direttore dell’Area Clinica e dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma. Paolo Dal Pino presidente della Lega Serie A e l’ad Luigi De Siervo parteciperanno al consiglio per via telefonica, essendo impegnati all’estero. Domani, invece, sono previste Giunta e Consiglio Nazionale del Coni: prevista la partecipazione, per la prima volta, anche del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.