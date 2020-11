Udinese-Fiorentina, ecco i convocati di Prandelli. Out Ribery, Bonaventura e Callejon

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro l’Udinese in vista della gara di Coppa Italia in programma domani, mercoledì 25 novembre alle 17.30 alla Dacia Arena. Non partiranno per la trasferta Ribery, Bonaventura, Callejon e Venuti, ecco la lista completa:

Portieri: 33 Brancolini,69 Dragowski, 1 Terracciano

Difensori: 27 Barreca, 3 Biraghi, 22 Caceres, 98 Igor, 21 Lirola, 2 Martinez Quarta, 4 Milenkovic, 20 Pezzella,

Centrocampisti: 34 Amrabat, 10 Castrovilli, 8 Duncan, 92 Eysseric, 28 Montiel, 78 Pulgar, 18 Saponara, 6 Borja Valero

Attaccanti: 63 Cutrone, 11 Kouame, 9 Vlahovic