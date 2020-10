Fiorentina-Udinese, Galli: “Friulani troppo veloci per i difensori viola”

UDINE – L’ex portiere Giovanni Galli, nel corso della sua carriera ha militato anche nella Fiorentina. Di recente l’ex estremo difensore ed ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la forma dei viola in vista della gara contro l’Udinese. Domenica alle 18:00 lo Stadio Artemio Franchi sarò teatro della sfida:

“Il momento dei viola è complicato e la partita contro l’Udinese sarà difficile. Le pressioni non mancano e questo potrebbe dare problemi alla Fiorentina. A Iachini consiglieri di tapparsi orecchie e naso e di fare le scelte che ritiene più opportune. Contro i friulani servono risposte. La partita può essere decisiva ed è giusto mandare in campo chi viene ritenuto più pronto. I bianconeri hanno un organico interessante e un allenatore bravissimo. Giocano con ripartenze rapire e gli uomini di Iachini non sono molto veloci”.