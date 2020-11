Udinese-Fiorentina, Gotti: “Abbiamo cercato di onorare la competizione. Peccato non aver segnato nel primo tempo”

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato dopo la sconfitta nel quarto turno di Coppa Italia contro la Fiorentina per 1-0, maturata ai tempi supplementari. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Noi abbiamo cercato di onorare questa Coppa Italia e volevamo passare il turno così come lo volevano loro. È un peccato che non siamo riusciti a segnare nella prima ora e non siamo riusciti ad indirizzare una partita che poi si è trascinata ai supplementari, dove alla fine prendi un gol su un episodio come è successo a noi. Deulofeu? Non so dire precisamente a che punto è ma chiaramente non è ancora il giocatore che conosciamo, però se oggi ha fatto 120 minuti questo significa che ha comunque una condizione generale buona e che gli manca solo un po’ di brillantezza. Poi sarà in grado di dare valore aggiunto alle caratteristiche importanti che già possiede. Anche a centrocampo siamo stati in emergenza sin dall’inizio del campionato ma ora alcuni giocatori stanno rientrando e sto cercando di dargli minutaggio in gare di un livello come questo, che comunque non è scontato. Temo che ci vorrà ancora del tempo ma è meglio averli a piccole dosi che non averli affatto. Maradona? Abbiamo appreso la notizia poco prima di entrare in campo. Io faccio parte della generazione che in qualche modo ha potuto godere a pieno delle sue gesta, ho il suo ricordo sin da bambino“.