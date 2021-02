Udinese – Fiorentina, Gotti: “Vittoria importante perché arrivata in emergenza”

Le parole del tecnico dei friulani nel post partita

UDINE - Vittoria raggiunta in extremis (all'86') dall'Udinese sulla Fiorentina. A regalare i tre punti ai friulani ci pensa il tanto bistrattato Nestorovski, oggi partito dal primo minuto al fianco di Fernando Llorente. Il centravanti macedone stacca bene di testa su cross morbido di De Paul, prendendo in controtempo l'estremo difensore viola Dragowski. Grazie ai tre punti guadagnati oggi, i bianconeri si portano a 28 punti in classifica, ad un rassicurante +10 dalla terzultima (Cagliari vincente oggi a Crotone per 2 a 0).

Al termine della gara il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Vittoria importantissima perché arrivata in emergenza. Avevamo tante assenze e poche alternative. Ringrazio due giocatori che sono scesi in campo in condizioni precarie, ma non dico chi sono. La gara ha rispecchiato queste mentalità, non volevamo concedere nulla alla Fiorentina, che ha dimostrato di essere una squadra forte. Il mio compito è dare uno spartito semplice da eseguire, sono i singoli che aggiungono qualità. Non è facile in queste situazioni interpretare sempre bene le partite. Oggi abbiamo dimostrato grande solidità e non volevamo concedere nulla.