Udinese – Fiorentina, Graziani: “Le squadre si equivalgono, i friulani vivono alti e bassi”

Ha militato sia con l’Udinese che con la Fiorentina, Francesco Graziani doppio ex della prossima sfida tra friulani e toscani. L’ex bomber tra le altre di Roma e Torino ha parlato della gara di domenica. Queste le sue parole al Messaggero Veneto: “Penso a un pareggio perché si equivalgono. Per me l’Udinese ha ancora troppi alti e bassi, è molto discontinua pure avendo ottimi calciatori e deve stare attenta assieme al Torino. Rispetto al Genoa, Udinese e Torino non sono partite per trovarsi in zona salvezza e questa disabitudine potrebbe inguaiarle. La Fiorentina? Anche lei è molto discontinua, però ha avuto l’assenza di Ribery e il fatto di non avere centrato acquisti come Pedro e Boateng. Adesso la squadra ha ritrovato più stima e forza tecnica, e sta facendo molto bene“.