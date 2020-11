Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali. Lasagna-Forestieri-Deulofeu in attacco, c’è De Paul

Alle ore 17:30 allo stadio Dacia Arena Udinese e Fiorentina si affronteranno per il 4° turno di Coppa Italia. Gotti schiera un tridente composto da Lasagna, Forestieri e Deulofeu e si affida ancora una volta ai suoi miglior giocatori: Rodrigo De Paul e Musso. La Fiorentina manda in campo quasi tutti i titolari per cercare di vincere questa partita e Prandelli decide di tener fuori ancora una volta Cutrone. Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (4-3-3): Musso; Samir, Bonifazi, Nuytinck, Molina, Makengo, Pereyra, De Paul, Deulofeu, Forestieri, Lasagna

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Ouwejan, Jajalo, Ter Avest, Stryger Larsen, Pussetto, Micin, Cristo, Palumbo.

Allenatore: Gotti

Fiorentina (4-3-1-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Borja Valero; Castrovilli; Kouame, Vlahovic.

A disposizione: Dragowski, Brancolini, Martinez Quarta, Duncan, Saponara, Lirola, Barreca, Montiel, Cutrone, Eysseric, Igor.

Allenatore: Prandelli