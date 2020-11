Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni. Deulofeu nel 4-3-3 con Lasagna e Pussetto, riposa De Paul

Alle ore 17:30 allo stadio Friuli, l’Udinese affronterà la Fiorentina per il 4° turno di Coppa Italia. Luca Gotti deve fare i conti con le assenze di Arslan, Okaka e Becao, ma ritroverà Jajalo e Deulofeu. In porta spazio a Nicolas, mentre i tre davanti dovrebbero essere Deulofeu, Lasagna e Pussetto. La Fiorentina di Prandelli si presenterà per la partita di Coppa Italia con molti giocatori indisponibili: Ribery, Bonaventura, Callejón e Venuti. Tra i pali ci sarà Terracciano, la mediana dovrebbe essere composta dall’ex Inter Borja Valero, Pulgar e Amrabat, mentre Castrovilli dovrebbe muoversi da trequartista alle spalle di Kouamé e Cutrone. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (4-3-3): Nicolas, Molina, Bonifazi, De Maio, Ouwejan; Makengo, Mandragora, Forestieri; Deulofeu, Lasagna, Pussetto

FIORENTINA (4-3-1-2): Terracciano; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Borja Valero, Pulgar, Amrabat; Castrovilli; Kouamé, Cutrone