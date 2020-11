Udinese-Fiorentina, Milenkovic: “Era importante vincere, abbiamo sofferto tanto ma rischiato poco”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato subito dopo il fischio finale della gara contro l’Udinese vinta per 1-0 nel secondo supplementare. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Era importante vincere, abbiamo sofferto tanto questa partita, abbiamo rischiato poco come ha rischiato poco l’Udinese, ma alla fine siamo riusciti a sbloccarla. Non abbiamo subito gol e questo è importante”.

Dovete curare la forma fisica o la paura?

“Quando le cose non vanno bene è normale andare un po’ in difficoltà, siamo una squadra giovane, ma abbiamo i mezzi e il gruppo per uscirne e oggi è stato importante vincere. Dedico la vittoria a Commisso per il suo compleanno e a mia mamma che purtroppo ha preso il Covid“.