Udinese-Fiorentina, Montiel: “Da quando il mister mi ha detto di entrare ho provato a dare il mio contributo”

Il centrocampista della Fiorentina, Cristobal Montiel uomo partita della gara di Coppa Italia contro l’Udinese ha parlato dopo il match deciso dalla sua rete. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Maradona? Una notizia terribile, il più grande della storia del calcio, un esempio per tutti. La partita? Da quando il mister mi ha detto di entrare ho provato a dare il mio contributo, abbiamo lottato fino alla fine, siamo stati un gruppo unito. Un regalo per Commisso, questa vittoria è anche per lui“.