Udinese-Fiorentina, Montiel spedisce i viola agli ottavi nel secondo tempo supplementare

Finisce qui il cammino dell’Udinese in Coppa Italia, la Fiorentina trova il gol dell’1-0 nel secondo tempo supplementare con il nuovo entrato Montiel. I viola affronteranno l’Inter negli ottavi di finale. La prima occasione è bianconera al 16’ con Deulofeu che prova il tiro dall’interno dell’area, Terracciano blocca. Al 30’ Amrabat prova il tiro dai 20 metri, pallone impreciso. Al 37’ Vlahovic recupera palla da un errore della difesa friulana, il serbo solo davanti a Musso alza troppo la conclusione. Nel secondo tempo, al 47’ Forestieri trova lo spazio giusto per il tiro, pallone debole che non insidia Terracciano. Al 54’ De Paul ad un centimetro dal gran gol, appoggio di Pereyra dalla lunetta all’indietro, l’argentino controlla e calcia di collo esterno, la sfera sfiora l’incrocio dei pali. Al 66’ il colpo di testa di Milenkovic su assist di Pulgar finisce tra le braccia di Musso. Al 93’ Vlahovic ci prova ancora, ma il suo tiro pecca ancora una volta di precisione. I 90 minuti finiscono sullo 0-0, si va dunque ai tempi supplementari, nei quali succede poco vista anche la stanchezza delle squadre. Al minuto 111′ è la Fiorentina a trovare il vantaggio, con il neo entrato Montiel che raccoglie un appoggio all’indietro di Cutrone, lo spagnolo controlla e con un sinistro affilato dalla lunetta fredda Musso, 1-0 per i ragazzi di Prandelli. A pochi secondi dal termine una mischia in area viola, viene sciupata da Pussetto con un tiro impreciso. Finisce con la vittoria di misura dei toscani che volano agli ottavi di finale dove affronteranno l’Inter, Udinese fuori dalla Coppa Italia. Domenica i friulani saranno ospiti della Lazio all’Olimpico in campionato.