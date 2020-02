Udinese-Fiorentina: non è il loro primo confronto a porte chiuse

Udinese-Fiorentina, come ormai sappiamo, si giocherà a “porte chiuse” a seguito delle misure d’emergenza per l’allarme Coronavirus. Non è però la prima volta che le due squadre si affrontano in uno stadio deserto. Il precedente risale, infatti, all’11 febbraio 2007, partita poi terminata 2-0 per i padroni di casa.

La decisione di fare disputare alcune gare di quella giornata di campionato a “porte chiuse” venne presa in seguito alla morte dell’ispettore capo di Polizia Filippo Raciti avvenuta nei tafferugli del dopo gara Catania-Palermo.

In quel turno venne stabilito di non fare accedere allo stadio gli spettatori di Atalanta-Lazio, Chievo-Inter, Fiorentina-Udinese, Milan-Livorno e Messina-Catania, mentre vennero regolarmente aperti gli spalti per Cagliari-Siena, Palermo-Empoli, Roma-Parma, Sampdoria-Ascoli, e Torino-Reggina.

