Udinese – Fiorentina, sempre una gara “particolare”: le probabili formazioni

Negli ultimi anni la gara fra i bianconeri e i toscani è sempre stata legata ad episodi ed eventi non piacevoli

UDINE - Udinese-Fiorentina esattamente un anno fa. Nel 2020 la sfida fra i friulani ed i toscani si sarebbe dovuta disputare proprio il 28 febbraio alle ore 18, ma a poche ore dal match si optò per il rinvio. La Lega Calcio aveva autorizzato lo svolgimento della gara a porte chiuse, ma le disposizioni del governatore della Regione avevano portato all'impossibilità di giocare a causa dell'emergenza Covid. La sfida andò in scena il successivo 8 marzo e terminò con un deludente 0 a 0. Negli ultimi anni (purtroppo), la gara fra l'Udinese e la Viola è sempre stata "particolare". Il 4 marzo 2018 la partita fra le due compagini non venne giocata per la tragica morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Stavolta i presupposti affinché si possa assistere ad un incontro "normale" ci sono tutti.