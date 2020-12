Udinese: Floro Flores è il nuovo allenatore dell’U17 della Paganese

Ritiratosi dal calcio giocato, l’ex attaccante dell’Udinese Antonio Floro Flores, inizierà la sua nuova professione di allenatore. Lo farà da dove aveva smesso di giocare, dalla Campania, la regione dove è nato. Sarà infatti il nuovo allenatore della squadra Under 17 della Paganese. Il club ha annunciato la notizia con un comunicato ufficiale: “La Paganese Calcio 1926 S.r.l. rende noto che Antonio Floro Flores, ex calciatore di Genoa, Sassuolo e Chievo Verona, da oggi entra a far parte dello staff tecnico del Settore Giovanile azzurrostellato del presidente Giuseppe Caiazzo. Ad Antonio Floro Flores sarà affidata la guida dell’Under 17, sostituirà difatti Sossio Finestra che diventerà Direttore Tecnico”.