Udinese, Fofana: “Conosciamo la situazione ma dobbiamo pensare gara per gara”

Il centrocampista dell’Udinese, Seko Fofana ha parlato prima della sfida contro la Juventus in programma alle ore 19:30 allo stadio Friuli. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“È vero. In questo periodo abbiamo giocato molte partite e molti di noi sono stanchi, altri invece li abbiamo persi per infortunio. Nonostante tutto abbiamo un grande gruppo, molto maturo e che si fa sempre trovare pronto. Dobbiamo prendere le prossime partite una alla volta cercando di fare sempre meglio“.

Lotta salvezza

“Sì, direi che siamo in una situazione pericolosa perché dietro hanno iniziato a correre, noi però abbiamo ancora quattro partite in cui dobbiamo cercare di fare di tutto per vincere. Siamo consci della situazione e dobbiamo pensare ad una partita alla volta“.

Se la Juventus oggi vincesse festeggerebbe lo scudetto, questo cambia la vostra attenzione?

“No, noi dobbiamo preparare la nostra gara e cercare di fare punti. Non siamo qua per regalare la partita e ce la giocheremo perché abbiamo bisogno di punti. Vedremo poi cosa dirà il campo“.