Udinese, Fofana: “Il mio ciclo a Udine si chiude qui. Sono stati anni bellissimi”

Il centrocampista dell’Udinese, Seko Fofana ha parlato del suo futuro. L’ivoriano ha dichiarato il suo addio alla squadra friulana. Il suo nome, insieme a quello di De Paul e Lasagna sarà al centro della prossima sessione di calciomercato. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro bellissimi anni. Devo pensare a me. È arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione. Quella corsa contro la Juve col gol è stato come The last dance, la mia ultima perla con la maglia dell’Udinese .In quel gol c’è la mia personalità, sono andato in porta da solo. E poi mi sono preso la mia rivincita su Alex Sandro che mi aveva rotto il perone tre anni fa. All’Udinese e a Udine posso solo dire un grande grazie. Qui non mi è mancato nulla. Posso solo dire di essere stato.. troppo bene“.