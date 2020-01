Il centrocampista commenta la vittoria sul Sassuolo:

“Possiamo fare ancora di più e meglio, ora c’è una partita difficile con la Juve, dobbiamo prepararla bene.

Non guardo la classifica, io e i miei compagni vogliamo sempre fare bene e vincere. De Paul per me è come un fratello, sono tanti anni che giochiamo insieme a facciamo in modo di metterci l’un l’altro in condizione di fare bene e guardare avanti. Noi parliamo tanto tra noi e trascorriamo tanto tempo insieme”.