Udinese, Fofana si gode il buon momento e mette nel mirino il Napoli

NEWS UDINESE – I microfoni ufficiali dell’Udinese hanno recentemente intervistato Seko Fofana. Il centrocampista bianconero, dopo il pareggio rimediato contro la Lazio, ha già messo nel mirino il Napoli:

“In questo momento mi sento bene, anche se dopo la quarantena ci stiamo ritrovando a giocare ogni tre giorni il mio fisico sento che ha risposto bene. Dobbiamo essere bravi a gestire le energie in vista del fitto calendario, certo non è affatto facile ma ce la mettiamo tutta per farci trovare pronti. Per quanto mi riguarda penso solo a fare bene quando scendo in campo, non mi interessa guardare la classifica oppure il risultato delle dirette concorrenti. La mia testa è esclusivamente riservata a ciò che andrà a fare in partita. Per questo mi aspetto dei buoni allenamenti in vista della sfida con il Napoli”.