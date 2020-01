Udinese, Fofana: “Stiamo crescendo partita dopo partita. Migliorato grazie a Gotti”

La sconfitta nel finale contro il Milan non ha minato il clima positivo in casa Udinese. Lo sa bene il centrocampista ivoriano Seko Fofana, che da quando Gotti è sulla panchina friulana è decisamente rinato tecnicamente. Fofana ha analizzato il suo momento e quello di tutta la squadra, fissando l’attenzione sul prossimo impegno contro il Parma. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Contro il Milan la squadra ha mostrato il giusto atteggiamento, ma ciò non è bastato a evitare la sconfitta nell’ultimo minuto. Stiamo crescendo partita dopo partita e siamo contenti del percorso intrapreso.

Stiamo preparando bene la sfida col Parma, con molta attenzione agli aspetti tattici dell’avversaria. A prescindere da chi schiereranno in campo, noi dobbiamo fare la nostra partita e con questa mentalità possiamo ambire a un risultato positivo.

Il mister mi sta aiutando a capire quali sono le scelte migliori a seconda delle situazioni di gioco; grazie a lui sento di essere migliorato parecchio nella fase offensiva.

Se continuiamo su questa squadra possiamo fare grandi cose, voglio portare l’Udinese più in alto possibile”.