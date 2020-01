Udinese, Fofana verso la permanenza ad Udine

UDINE – Mentre l’Udinese è impegnata sul campo del Parma, arrivano notizie positive su Fofana. Nei giorni scorsi si era parlato del centrocampista ivoriano come possibile partente, prima in direzione Torino, poi Londra, sponda West Ham. Il numero 6 però è stato schierato tra i titolari da Gotti al Tardini, a dimostrazione che la società punta su di lui. In più sono arrivate anche le dichiarazioni del dg dei friulani, Pierpaolo Marino, direttamente a SkySport, che lo blindano. Ecco come si è espresso il direttore: “Fofana? Credo sia destinato a rimanere con noi, non ci saranno stravolgimenti”.