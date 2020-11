Udinese, Forestieri: “Con Pussetto abbiamo fatto una prestazione di grande sacrificio”

Dopo aver segnato il definitivo terzo gol nella vittoria contro la Lazio, Fernando Forestieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese TV: “Abbiamo lavorato molto in questa settimana per essere più cattivi sotto porta. La squadra ha fatto un sacrificio strepitoso. Sono sempre a disposizione della squadra, oggi per la prima volta ho giocato davanti e con Pussetto abbiamo fatto una prestazione di gran sacrificio. Quando ognuno gioca per la squadra il singolo talento si vede. Dobbiamo lottare così e continuare su questa strada. Oggi abbiamo segnato in due argentini, è stato speciale farlo ricordando Maradona. Sul numero 5 della mia maglia ho scritto: “Sei eterno Diego” e quando ho segnato ho urlato il suo nome, ero molto emozionato. Questa vittoria per lui ma la voglio dedicare anche a tutta la mia famiglia in Argentina”.