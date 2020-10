Udinese, Forestieri: “Il campionato la nostra priorità”

Fernando Foresteri ha parlato al termine di Udinese-Vicenza: “Sono molto felice per il gol, ma soprattutto perché la squadra ha fatto davvero bene. Cercavamo sempre di aiutare il compagno e recuperare la palla. E sono felice per i gol di Deulofeu e Nacho. Il mio ruolo? Mezzala e poi esterno, ho cercato di fare il massimo. Faccio quello che mi chiede il mister, pur di portare benefici alla squadra. Spero di ritagliarmi un posto nella squadra, pian piano. Bellissima vittoria ma adesso pensiamo al campionato, è la nostra priorità. Dobbiamo dare tutto, sapendo che possiamo vincere o perdere con chiunque, ma dobbiamo sempre dare il massimo. Credo che i tifosi siano stanchi di vedere che facciamo bene ma non vinciamo. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Credo che alla fine il lavoro pagherà”.