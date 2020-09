Udinese, Forestieri: l’attaccante con il vizio del (non) goal

NEWS UDINESE – L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto di Fernando Forestieri, la promessa delle giovanili italiane che non ha mantenuto le promesse. Il prodotto del vivaio del Genoa, a trent’anni avrà una nuova chance. Di certo ritagliarsi un posto con la maglia bianconera quando davanti si hanno Okaka e Lasagna non sarà facile, ma conosce il campionato e potrà rivelarsi una risorsa importante per mister Gotti. Una volta sbocciato con la maglia del grifone, Forestieri ha vissuto parecchie stagioni in prestito ma senza mai riuscire ad emergere. Dopodiché i rossoblu hanno ceduto definitivamente il suo cartellino al Watford, società della famiglia Pozzo, per poi vederlo successivamente passare allo Sheffield Weds. Dopo cinque anni si è svincolato ed ha accettato la proposta dei friulani. In carriera ha giocato 311 gare segnando appena 67 reti. Dopo dieci anni di assenza è pronto riprendersi l’Italia.