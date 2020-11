Udinese, Forestieri: “Ogni partita è importante. Dobbiamo lottare in ogni competizione”

L’attaccante dell’Udinese, Fernando Forestieri ha parlato prima della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni della Rai Sport:” Io credo che ogni partita sia importante, domenica abbiamo fatto bene in campionato e ora dobbiamo puntare a fare ancora meglio. Dobbiamo lottare in ogni competizione in cui ci troviamo, Serie A o Coppa Italia che sia”.

Rotazioni

“Abbiamo i giocatori per poterlo fare e il mister ha la possibilità di scegliere la formazione più adatta”. La mia posizione.” Innanzitutto voglio giocare, poi se l’allenatore mi dice di fare la mezzala io farò del mio meglio”.