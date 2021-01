Udinese, Gattuso parla della vittoria al Friuli contro i bianconeri

Udinese News – Vince il Napoli di Gennaro Gattuso, vince sull’Udinese di Luca Gotti. Gli azzurri passano al ‘Friuli’ allo scadere su colpo di testa di Bakayoko, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sconfitta che sa di beffa, invece, per i friulani che non hanno demeritato e lo stesso tecnico dei bianconeri non ha saputo dare una spiegazione al nuovo scivolone. Adesso la classifica si fa davvero brutta per De Paul e compagni, terzultimi e in ritiro da martedì fino a data da destinarsi.

Notizie Udinese – Gattuso: “Venire qui e vincere così è una bella prova di carattere”

Parla di carattere Gattuso quando gli è stat chiesto della vittoria contro l’Udinese:

“Venire qui in casa loro e vincere così è una bella prova di carattere. Mercoledì abbiamo avuto una mazzata dalla quale era difficile rialzarsi sotto il profilo morale. Abbiamo dimostrato di saper reagire. Siamo stati sempre avanti, lo confermano anche i numeri della gara. Contro l’Udinese però ho visto facce diverse, la nostra è stata una prova di forza che mi rende soddisfatto“.

Gotti parla dei problemi in fase realizzativa

Di tutt’altro umore mister Luca Gotti, che ha parlato della poca cattiveria sotto porta dei suoi calciatori in questa parte di stagione:

“E’ una cosa che ci accompagna da inizio stagione. Se crei e non segni poi si possono creare i presupposti per far cambiare la gara. Questo porta insicurezza e spesso le partite prendono una brutta deriva. Giocavamo oggi contro una squadra forte, abbiamo avuto otto occasioni da gol sfruttandone una sola. Non meritavamo di perdere, dispiace. Anche perché cos’, al 90′ brucia sempre. Perdi per un rigore e una punizione, però la squadra ha giocato una buona partita a tratti ottima, ho poco da rimproverare ai miei calciatori“.