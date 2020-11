Udinese-Genoa, direzione sufficiente per Calvarese. Giusto il rosso a Perin

L’Udinese vince di misura contro il Genoa grazie al gol di De Paul e allontana la zona B. La gara nel finale è risultata essere molto concitata. Infatti al 93′ Scamacca aveva trovato il pari, ma un piede in fuorigioco ha vanificato il tutto grazie all’intervento del VAR che ha richiamato Calvarese. Poi nel finale l’intervento in uscita di Perin su Stryger Larsen è costato il rosso all’ex Juventus. Nel complesso prestazione buona del direttore di gara. Questa l’analisi della Gazzetta dello Sport: “Il rosso a Perin è ineccepibile, il Var lo aiuta sul gol annullato a Scamacca. Un paio di imprecisioni, ma tutto sommato positivo. Calvarese è stato molto indaffarato nel recupero. Prima il Var giustamente annulla il gol di Scamacca: è in fuorigioco sulla sponda di Bani prima di infilare Musso. Poi al 97′ Perin, in uscita disperata fuori dalla propria area travolge il lanciatissimo Larsen: rosso ineccepibile. In precedenza Calvarese aveva gestito discretamente falli e cartellini”.