Udinese-Genoa, duello macedone tra Nestorovski e Pandev dopo l’impresa con la loro nazionale

Domenica andrà in scena la sfida tra Udinese e Genoa. La gara dello stadio Friuli però sarà una sfida particolare per Ilija Nestorovski e Goran Pandev. I due compagni di nazionale hanno ottenuto il pass per Euro 2021 proprio grazie alla rete firmata del genoano Pandev, che con la sua rete ha permesso alla Macedonia di battere la Georgia per 1-0. Il classe 83′ vero e proprio veterano della Serie A, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e gioca in Italia dal 2001. Il macedone ha vestito le maglie di: Inter, Spezia, Ancona, Lazio, Napoli e Genoa, collezionando 473 presenze in Serie A e 99 gol. Il calciatore dell’Udinese Nestorovki invece arriva in Italia nel 2016, con la maglia del Palermo colleziona 94 presenze in Serie A e 38 gol. Nel 2019 si trasferisce in Friuli, dove mette insieme 28 apparizioni e 3 reti in campionato.