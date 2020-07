Il tecnico del Genoa Davide Nicola, sfida la sua ex squadra, l’Udinese. Domani sarà uno scontro diretto per la lotta alla salvezza. Ecco la lista dei convocati per il grifone:

Portieri: Perin, Ichazo, Marchetti

Difensori: Zapata, Barreca, Goldaniga, Biraschi, Romero, Ghiglione, Masiello, Soumaoro

Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Eriksson, Sturaro, Cassata, Behrami, Rovella

Attaccanti: Sanabria, Iago Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti