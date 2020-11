Udinese-Genoa, i friulani la spuntano grazie a De Paul. Il finale è un thriller

L’Udinese batte il Genoa allo stadio Friuli, nell’8° giornata del campionato di Serie A. I friulani vincono 1-0 grazie al destro piazzato del centrocampista Rodrigo De Paul. Il finale di gara è per cuori forti, con Scamacca che trova il pari al 93′, ma la punta del piede dell’ex Sassuolo è oltre la linea difensiva dei bianconeri, Calvarese richiamato dal VAR annulla e fischia la fine del match. Al 4’ minuto la prima occasione è dei padroni di casa, con Samir che su angolo di De Paul colpisce di testa, ma la sfera termina alta. Al 18’ De Paul serve Pussetto con un buon cross basso, l’ex Watford non trova l’angolo giusto per il tiro. Al 22’ il Genoa è pericoloso con Bani, il suo colpo di testa finisce alto. Al 34’ Okaka protegge la sfera servendo Pereyra che lascia sfilare De Paul che dal limite dell’area colpisce con il destro preciso all’angolino ad incrociare, vantaggio bianconero. Al minuto numero 58 Pellegrini prova il tiro al volo con il mancino controllando un cross dalla destra, il pallone termina altissimo sopra la traversa. Al 76’ Scamacca ci prova con il destro, pallone a lato. Al 79’ Mandragora ci prova con il sinistro dal limite, sfera centrale che termine tra le braccia di Perin. All’84’ minuto De Paul centra a traversa su calcio di punizione con il destro a giro. Al 93′ Musso compie un vero e proprio miracolo, Destro a colpo sicuro calcia verso la posta dall’area piccola, l’argentino vola sulla sua destra e respinge con un riflesso felino. Al 94’ arriva il clamoroso pareggio del Genoa con Scamacca che gira alle spalle di Musso e mette in rete, il piede dell’ex Sassuolo però è oltre la linea dei difensori friulani, Calvarese a quel punto richiamato dal VAR annulla. Vittoria fondamentale per i friulani che nello scontro diretto con il grifone hanno la meglio e superano oltre ai liguri anche Torino e Parma in classifica.