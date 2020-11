Udinese-Genoa, i precedenti

Domenica 22 novembre alla Dacia Arena andrà di scena la sfida numero 53 in Serie A tra Udinese e Genoa. Nella scorsa stagione l’Udinese uscì vittoriosa a Marassi per 3-1, mentre la gara di ritorno si concluse per 2-2. Ecco i precedenti tra i due club :

Gare disputate: 26 a Udine, 26 a Genova, 52 totali

Vittorie Udinese: 14 a Udine, 5 a Genova, 19 totali

Pareggi: 6 a Udine, 9 a Genova, 15 totali

Vittorie Genoa: 5 a Udine, 12 a Genova, 17 totali

Reti Udinese: 53 a Udine, 33 a Genova, 86 totali

Reti Genoa: 31 a Udine, 43 a Genova, 74 totali

I MARCATORI

UDINESE 86 reti – Nove reti: Di Natale; Cinque reti: Bettini; Quattro reti: Menegotti, De Paul; Tre reti: Virdis, Lasagna; Due reti: Zorzi, Lindskog, Secchi, Frignani, Balbo, Mattei, Edinho, Tesser, Miano, Zico, Floro Flores, Thereau, Okaka; Una rete: Rinaldi, Forlani, Pentrelli, Milan, Piquè, Manente, Fontanesi, Branca, Mauro, Orazi, Gerolin, Gyan, Mesto, D’Agostino, Quagliarella, Pepe, Armero, Sanchez, Denis, Ferronetti, Basta, Fernandes, Muriel, Widmer, Ali Adnan, D. Zapata, Jankto, Behrami, Mandragora, Sema, Fofana. autoreti: Faccenda, Canuti

GENOA 74 reti – Sei reti: Borriello; Tre reti: Barison, Skurhavy, Briaschi, Sculli; Due reti: Dal Monte, Larsen, Carapellese, D. Fontolan, Aguilera, P.Iachini, Milito, Acquafresca, Palacio, Gilardino, Kucka, Pandev; Una rete: Mellberg, Firotto, Magli, Frizzi, Abbadie, Frignani, R.Corti, R.Antonelli, Branco, Onorati, Ciocci, Caricola, Nappi, Leon, Destro, Milanetto, Mesto, Granqvist, Jankovic, Konaté, Marchese, Falque, Matri, De Maio, Perotti, Cerci, Laxalt, Ocampos, Romulos, Romero, Pinamonti. Autorete: Galparoli.

