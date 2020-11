Udinese-Genoa la sfida della paura

Questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Friuli, Udinese e Genoa si affrontano per l’8° giornata del campionato di Serie A. La Gazzetta dello sport analizza il match come la sfida della paura, con le due squadre rispettivamente penultima e terzultima in classifica, una posizione pericolosa, non fosse altro che il campionato è iniziato da non molto. I due tecnici cercano punti per respirare ed uscire dalla zona B. Gotti rinuncia a Deulofeu, ma ritrova dopo una lunga assenza il centrocampista Mandragora.