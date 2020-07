Udinese-Genoa, le formazioni ufficiali

Alle ore 19:30 allo stadio Friuli andrà in scena lo scontro salvezza tra Udinese e Genoa. Per i friulani Lasagna e Nestorovski guideranno il reparto avanzato, mentre per il grifone Sanabria dal 1′ minuto. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski. A disposizione: Nicolas, Perisan, Okaka, Walace, Ter Avest, Becao, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Zeegelaar, De Maio, Teodorczyk Allenatore: Gotti