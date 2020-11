Udinese-Genoa, le probabili formazioni. Al posto di Pereyra, Makengo nel 3-5-2 o Forestieri nel 4-3-3

Domenica alle ore 18 allo stadio Friuli, l’Udinese ospita il Genoa nella giornata numero 8 del campionato di Serie A. Gotti deve fare i conti con dei cambiamenti a centrocampo, Pereyra dopo la nazionale ha riportato un problema muscolare, Walace non recupera e Jajalo ha appena ripreso a lavorare in gruppo ma ha bisogno di tempo mentre Mandragora sarà disponibile dal 25 novembre. Il tecnico bianconero potrebbe dunque dare fiducia a Makengo, ma c’è l’alternativa tattica del tridente che prevedrebbe l’inserimento di Forestieri. In avanti Gotti potrebbe rilanciare Lasagna e Okaka, ma attenzione a Pussetto che sembra in vantaggio sull’ex Carpi. Il Genoa di Maran punta sul redivivo Pandev, eroe della Macedonia che ha spedito la sua nazionale a Euro 2021. In avanti con lui agirà Zajc alle spalle di Scamacca. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Makengo, Ouwejan; Pussetto, Okaka

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca