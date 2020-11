Una bella notizia in casa Udinese, perché Rolando Mandragora ritorna finalmente in campo. Il centrocampista bianconero infatti, dopo il brutto infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori per cinque mesi, è tornato a calcare il terreno di gioco. Il calvario è terminato e dunque, entrato a partita in corso contro il Genoa, il numero 38 potrà usufruire di ben 25 minuti, in modo tale da iniziare a riprendere confidenza con il campo.