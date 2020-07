Udinese-Genoa, Musso: “Due punti persi, speriamo di fare tesoro di questa esperienza”

L’estremo difensore bianconero ha commentato ai microfoni di Udinese Tv il pareggio con il Genoa arrivato nei minuti di recupero dopo aver condotto meritatamente il match per 2-0:

“Speriamo che la partita di oggi ci faccia prendere l’attitudine a non mollare mai. Questi li vediamo come due punti persi ma il campionato è lungo, da domani dobbiamo già tornare a caricarci. Il rigore? Ogni partita studiamo i possibili rigoristi. Ho messo la mano e ho fatto la respinta come ho potuto. Sono tanto dispiaciuto perché meritavamo questa vittoria. Spero ne faremo tesoro e di non mollare fino alla fine poiché manca ancora tanto”.