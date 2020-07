Udinese-Genoa, Nicola non ha dei buoni precedenti

NEWS UDINESE – Stasera, dalle 19:30, l’Udinese affronterà il Genoa in un delicatissimo incontro valido per la permanenza in Serie A. Fare punti in uno scontro diretto come questo significherebbe mettere una serie ipoteca sulla possibilità di giocare nel massimo campionato italiano anche durante la prossima stagione. Mister Luca Gotti ha fatto il suo esordio come allenatore proprio nella sfida d’andata contro i rossoblu, il risultato finale ha recitato Udinese-Genoa 3-1. Per quanto riguarda il tecnico del Grifone, Davide Nicola, il suo bottino contro i friulani non è esaltante. Nella sua ricca carriera da all’allenatore, l’ex tecnico anche del club bianconero, ha totalizzato solo una vittoria, quattro sconfitte e ancora nessun pareggio. Inoltre sono 12 i goal subiti dalle sue squadre mentre sono solo cinque quelli fatti.