Udinese-Genoa, questa volta finisce bene. Lo scorso anno il grifone agguantò il pari al 97′

Nella gara di ieri contro il Genoa, l’Udinese è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali grazie alla rete di De Paul che ha firmato l’1-0 definitivo. Una vittoria importante per la squadra di Gotti che si allontana dalla zona rossa. Il finale di gara però è stato un vero e proprio thriller, infatti dopo un paio di occasioni del grifone e con Musso miracoloso in un paio di occasioni, la squadra di Maran ha trovato il pareggio con Scamacca al 93′. L’intervento del VAR però strozza l’urlo di gioie dei liguri, infatti il piede dell’ex Sassuolo è al di la della line difensiva dei bianconeri e Calvarese annulla. Gli attimi finali di gara riportano alla sfida dello scorso campionato, nel mese di luglio. Infatti in quell’occasione l’Udinese era avanti 2-0 fino all’81’, quando Pandev accorciava le distanze. Nei secondi finali fu Pinamonti a trovare il pareggio, precisamente al minuto numero 97. Sono tante le assonanze con la gara di questa estate, compreso l’andamento della gara e la sofferenza finale dei bianconeri. Gotti ovviamente oltre che ad un pizzico di fortuna per il fuorigioco di Scamacca, ha potuto contare su una maggiore concentrazione e migliore gestione della gara da parte di una squadra che sembra essere più matura e soprattutto che sa soffrire portando a casa punti importanti. Questa partita può essere un punto di svolta per la stagione? Domenica in casa della Lazio potrebbero arrivare le prime risposte.