Udinese, Giovanni Galli: “Torino-Udinese è la classica partita che segna il futuro per i granata”

L’opinionista Giovanni Galli ha rilasciato un’intervista a TorinoGranata.it commentando la sfida del Torino contro l’Udinese:” Il Torino deve uscire fuori da questa situazione e quella con l’Udinese è la classica partita che segna il futuro perché se vinci magari puoi intraprendere una strada nuova e preparare la settimana successiva lavorando bene. Questo non ti deve far cambiare atteggiamento, però lavori meglio e con meno pressioni e così puoi preparare meglio il lavoro della settimana in modo da arrivare allo scontro successivo e magari, ripeto, iniziare un percorso nuovo. Ma se non dovesse arrivare la vittoria con l’Udinese devi cominciare a metterti l’elmetto perché devi capire che il tuo campionato sarà di sofferenza”.