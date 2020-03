NEWS UDINESE – Oggi l’ex difensore dell’Udinese, Alessandro Pierini, compie gli anni. Sono 47 candeline per l’ex calciatore cresciuto nel vivaio bianconero. Pierini al termine della sua carriera può vantare ben 141 apparizioni in campionato con la maglia dei friulani. Riuscendo, nel 2001, a raggiungere anche la Nazionale. Oggi il club non è potuto esimersi dal fargli gli auguri di buon compleanno: