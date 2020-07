Udinese, Gotti: “Abbiamo regalato in maniera sciagurata”

Ai microfoni del canale ufficiale tutta l’amarezza del tecnico bianconero per la vittoria buttata via col Genoa:

“Quando vinci 2 a 0 capita che non riesci a portarla fino in fondo, se questo succede perché l’avversario è stato bravo, alzo le mani e faccio i complimenti all’avversario, ma già il gol con cui il Genoa è rientrato in partita è stato un regalo di cui non c’erano i presupposti, l’episodio che ha decretato il pareggio poi è incommentabile. Ora dobbiamo resettare perché comunque abbiamo preso un punto, ma è la terza volta che perdiamo punti pesanti nei minuti di recupero, spero che non saremo penalizzati a causa di tali errori.

Ci sono stati diversi aspetti positivi, ci sono altre 8 partite da preparare e giocare bene, ma in questi casi l’amarezza è superiore”.