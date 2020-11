Udinese, Gotti: “Continuiamo a lavorare e affrontiamo il campionato con solidità”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti ha parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa decisa dalla rete di De Paul. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Udinese Tv: “L’epilogo della sfida di ritorno contro il Genoa della scorsa stagione, in una della migliori partite giocate da noi, è stato duro da mandare giù e se oggi fosse successa la stessa cosa non sarebbe stato facile tornare a casa con un solo punto. Di sicuro la classifica di oggi ci dice che abbiamo soprattutto bisogno di punti ma abbiamo ancora un campionato lunghissimo davanti e dobbiamo affrontarlo con solidità. Dobbiamo sviluppare un percorso che ci migliori in continuazione anche se abbiamo ancora diversi giocatori che non sono nelle loro migliori condizioni. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno e dopo partite come le ultime due in cui non subisci gol e prendi 4 punti è più semplice farlo. Mandragora? Siamo stati un po’ costretti a fare questo tipo di scelta perché in quel ruolo siamo in emergenza, fatto sta che oggi Rolando ha avuto il suo battesimo e lentamente cercheremo di indirizzarlo in un percorso che ci permetta di farlo tornare ai suoi livelli abituali“.