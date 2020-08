Udinese-Gotti: è già addio?

Luca Gotti si allontana dall’Udinese. Lo fa a sorpresa, dopo alcuni confronti con la società, che originariamente era indirizzata verso una conferma dell’allenatore pugliese. Dopo quasi 9 mesi alla guida dei bianconeri, Gotti sembra invece destinato – nonostante i buoni risultati ottenuti in stagione – a chiudere la sua esperienza in Friuli.

E’ quanto si legge su gianlucadimarzio.com e che arriva un po’ a sorpresa dopo le reiterate dichiarazioni d’amore tra società e tecnico. Come riporta Sky Sport, Leonardo Semplici, ex tecnico della SPAL, e Rolando Maran, ex guida tecnica del Cagliari, sono i nomi caldi in caso di separazione che ora sembra possibile tra il club dei Pozzo e Gotti.